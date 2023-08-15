МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Траты американского бюджета на финансирование украинского режима достигли отметки в 113 миллиардов долларов в то время, когда миллионы граждан США потеряли доступ к талонам на еду и медицинской помощи. С таким заявлением выступил претендент на пост президента Америки от партии демократов Роберт Кеннеди — младший. Испанцы жалуются, что остались без денег россиян, пишет El País

"Мы на сегодняшний момент выделили туда более 113 миллиардов. <…> Как мы можем это делать, отменяя талоны на еду для 30 миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев", — спрашивает политик в беседе с телеведущим Такером Карлсоном.

Кеннеди обратив внимание, что фактически территория Украины стала площадкой для противостояния сверхдержав.

Москва направляла ранее в Брюссель, где находится штаб-квартира НАТО, ноту из-за снабжения Украины оружием. Как комментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, любые грузы, содержащие вооружение для киевского режима, будут выступать законной целью для РФ.

В МИД также заявляли, что Североатлантический альянс "играет с огнем". Пока Украину продолжают накачивать оружием, ожидать успешного переговорного процесса не стоит. Лавров также считает, что США и НАТО можно считать прямыми участниками конфликта на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <…> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".