МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Страны Североатлантического альянса (НАТО) не ожидали, что российская оборонительная тактика в зоне специальной военной операции окажется настолько продуманной и высокотехнологичной, обратил внимание обозреватель ABC Мик Райан, стратег и генерал-майор австралийской армии в отставке. Американцы пришли в бешенство от новой выходки Байдена

Контрнаступлению украинских сил помешали две последние разработки российской армии, считает он. Также препятствием стала расчистка минных полей перед укрепительными районами.

Первая новейшая разработка — повсеместная система наблюдения за полем боя.

Вторая — цифровое управление огневой поддержкой на линии соприкосновения.

"Ракеты большой дальности, артиллерия, ударные вертолеты, барражирующие боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы теперь синхронизированы с цифровыми системами управления боевыми действиями последнего поколения. <…> Поэтому подразделения ВСУ, концентрирующиеся для проведения общевойсковой операции по прорыву, могут быть быстро обнаружены", — перечислил специалист.

Обозреватель считает, что новый подход российских военных привел к интеллектуальному поражению стран Запада: на такую мощь расчета не было.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях.