2023-08-16T19:07:07+03:00
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2023
https://1prime.ru/world/20230816/841479012.html
США ввели санкции против российских компаний "за связи с КНДР"
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США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за "связи с Северной Кореей", сообщило американское министерство финансов. Три фирмы якобы имеют отношение к... ПРАЙМ, 16.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 16 авг — ПРАЙМ. США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за "связи с Северной Кореей", сообщило американское министерство финансов.
Три фирмы якобы имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву. Тот попал под санкции в марте за то, что якобы договаривался с северокорейскими чиновниками о поставках в Россию "двух десятков видов оружия и боеприпасов" в обмен на гражданские самолеты, сырье и иные товары.
Санкционный список пополнили зарегистрированное в РФ ООО "Верус", словацкая Versor и Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.
Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокировку активов в юрисдикции США.