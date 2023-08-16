ВАШИНГТОН, 16 авг — ПРАЙМ. США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за "связи с Северной Кореей", сообщило американское министерство финансов. Россияне разбогатели, несмотря на санкции, признают американцы

Три фирмы якобы имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву. Тот попал под санкции в марте за то, что якобы договаривался с северокорейскими чиновниками о поставках в Россию "двух десятков видов оружия и боеприпасов" в обмен на гражданские самолеты, сырье и иные товары.

Санкционный список пополнили зарегистрированное в РФ ООО "Верус", словацкая Versor и Товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.

Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокировку активов в юрисдикции США.