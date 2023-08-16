МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. ФРС БОЛЬШЕ НЕ ПРОГНОЗИРУЕТ РЕЦЕССИЮ В ЭКОНОМИКЕ США В 2023 Г, НО ТЕМПЫ РОСТА ВВП В 2024-2025 ГГ ОЖИДАЮТСЯ НИЖЕ ПРОГНОЗОВ — ОТЧЕТ РЕГУЛЯТОРА