2023-08-16T21:15:17+03:00

2023-08-16T21:15:17+03:00

2023-08-16T21:15:17+03:00

2023

https://1prime.ru/world/20230816/841480181.html

ФРС изменила прогноз по рецессии в экономике США

Мировая экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ФРС БОЛЬШЕ НЕ ПРОГНОЗИРУЕТ РЕЦЕССИЮ В ЭКОНОМИКЕ США В 2023 Г, НО ТЕМПЫ РОСТА ВВП В 2024-2025 ГГ ОЖИДАЮТСЯ НИЖЕ ПРОГНОЗОВ — ОТЧЕТ РЕГУЛЯТОРА ПРАЙМ, 16.08.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60