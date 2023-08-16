2023-08-16T21:15:17+03:00
2023-08-16T21:15:17+03:00
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2023
https://1prime.ru/world/20230816/841480181.html
ФРС изменила прогноз по рецессии в экономике США
Мировая экономика
Новости
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ФРС БОЛЬШЕ НЕ ПРОГНОЗИРУЕТ РЕЦЕССИЮ В ЭКОНОМИКЕ США В 2023 Г, НО ТЕМПЫ РОСТА ВВП В 2024-2025 ГГ ОЖИДАЮТСЯ НИЖЕ ПРОГНОЗОВ — ОТЧЕТ РЕГУЛЯТОРА ПРАЙМ, 16.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. ФРС БОЛЬШЕ НЕ ПРОГНОЗИРУЕТ РЕЦЕССИЮ В ЭКОНОМИКЕ США В 2023 Г, НО ТЕМПЫ РОСТА ВВП В 2024-2025 ГГ ОЖИДАЮТСЯ НИЖЕ ПРОГНОЗОВ — ОТЧЕТ РЕГУЛЯТОРА