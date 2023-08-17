МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Испании за первые шесть месяцев 2023 года сократился на 48,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 16,42 млрд евро. Об этом в четверг сообщило Министерство промышленности страны. Профицит торгового баланса еврозоны в июне вырос больше прогноза

Импорт за отчетный период сократился на 2,9%, до 215,37 млрд евро, тогда как экспорт вырос на 4,7%, до 199,95 млрд евро.

Только за июнь дефицит сократился на 56,2%, до 2,35 млрд евро.