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2023-08-17T12:15:56+03:00
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2023
https://1prime.ru/world/20230817/841489780.html
Дефицит внешней торговли Испании за первые полгода сократился в два раза
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Дефицит внешней торговли Испании за первые шесть месяцев 2023 года сократился на 48,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 16,42 млрд евро. Об этом в четверг... ПРАЙМ, 17.08.2023
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Испании за первые шесть месяцев 2023 года сократился на 48,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 16,42 млрд евро. Об этом в четверг сообщило Министерство промышленности страны.
Импорт за отчетный период сократился на 2,9%, до 215,37 млрд евро, тогда как экспорт вырос на 4,7%, до 199,95 млрд евро.
Только за июнь дефицит сократился на 56,2%, до 2,35 млрд евро.