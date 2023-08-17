2023-08-17T15:48:38+03:00
2023-08-17T15:48:38+03:00
2023-08-17T15:48:38+03:00
2023
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В странах ЕС зафиксировали рекордное число заявлений о банкротстве компаний
Мировая экономика
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В Евросоюзе во втором квартале 2023 года зафиксировано рекордное число заявлений компаний о банкротстве, сообщило в четверг европейское статистическое агентство Евростат. "По... ПРАЙМ, 17.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, евросоюз, евростат, банкротство, статистика в ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг — ПРАЙМ. В Евросоюзе во втором квартале 2023 года зафиксировано рекордное число заявлений компаний о банкротстве, сообщило в четверг европейское статистическое агентство Евростат.
"По сравнению с предыдущим кварталом число банкротств выросло на 8,4%, достигнув самого высокого уровня с начала сбора данных в 2015 году", — говорится в пресс-релизе Евростата.
Что касается регистрации новых компаний, то после роста в 2% в первом квартале текущего года, во втором квартале этот показатель снизился на 0,6%.