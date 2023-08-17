МАДРИД, 17 авг — ПРАЙМ. Экспорт Испании в первом полугодии 2023 года вырос на 4,7% и приблизился к рекордному уровню в 200 миллиардов евро, следует из ежемесячного отчета о внешней торговле за июнь 2023 года. Дефицит внешней торговли Испании за первые полгода сократился в два раза

"Испанский экспорт товаров вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 199 951,2 млн евро, а импорт сократился на 2,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 216 371,6 млн евро", — говорится в опубликованном в четверг отчете, основанном на данных таможенной статистики.

Наибольший вклад в такую динамику экспорта внесли такие сектора, как автомобилестроение (3,2 пункта), производство капитальных товаров (2,8 пункта), производство продуктов питания, напитков и табачных изделий (1,2 пункта) и производство химической продукции (0,4 пункта).

"Неэнергетический баланс показал профицит в размере 284,5 млн евро по сравнению с дефицитом в размере 6 069,4 млн евро за аналогичный период 2022 года, а дефицит энергетического баланса сократился до 16 704,9 млн евро (дефицит в размере 25 893,9 млн евро за аналогичный период предыдущего года по предварительным данным)", — говорится в докладе.