МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Армения в первом полугодии 2023 года впервые экспортировала в Россию больше товаров, чем импортировала, получив торговый профицит в 210 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных армянской таможни. Япония, США, Южная Корея будут проводить встречи минфинансов и торговли

Армения по итогам января-июня текущего года получила первый как минимум с 2003 года профицит в торговле с Россией — на уровне 210 миллионов долларов. При этом все последние годы фиксировался дефицит: самый крупный на уровне 596 миллионов долларов — в прошлом году, а самый маленький на уровне 45 миллионов долларов — в 2004 году.

Это произошло благодаря бурному росту экспорта Армении: в этом году поставки товаров подскочили втрое — до 1,68 миллиарда долларов. При этом рос и импорт товаров из России — на 28%, до 1,5 миллиарда долларов. В результате товарооборот двух стран по итогам января-июня впервые достиг рекордных 3,14 миллиарда долларов.

Россия с большим отрывом остается главным торговым партнером Армении, далее следуют ОАЭ (782 миллиона долларов) и Китай (655 миллионов долларов). В пятерку крупнейших торговых партнеров также входят Грузия и США.

В то же время среди важнейших направлений для экспорта армянских товаров вместо Грузии и США присутствуют Нидерланды и Ирак. А Вьетнам вытеснил ОАЭ из пятерки главных партнеров Армении по импорту.