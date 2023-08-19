МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал Россию "экономическим карликом". Росконгресс: США и Европа создают риски новой глобальной рецессии

"Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", — сказал Боррель в интервью испанской газете Pais.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что экономика России показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к российской экономике увеличивается, несмотря на попытки отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Однако в России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, а в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности санкций. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшение жизней миллионов людей.

В начале августа американская газета Wall Street Journal сообщала, что стратегия Запада по введению санкций в отношении российских бизнесменов и их семей провалилась. Издание также писало, что способность России выдержать санкции, введенные западными странами, станет в будущем предметом для изучения аналитиков.