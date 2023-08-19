АНКАРА, 19 авг — ПРАЙМ. Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы нет, стороны ведут переговоры по зерновой сделке. Анкара обсуждает с Москвой поставки российского зерна в Африку

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

"Нет, похолодания нет. Мы ведем активную работу на уровне внешнеполитических ведомств, на уровне разведывательных ведомств. На внешнеполитическом уровне продолжаем переговоры по зерновой сделке", — заявил советник, отвечая на вопрос корреспондента телеканала CNN Türk о возможности похолодания в отношениях Анкары и Москвы.

Акиф Чагатай Кылыч также заявил об отсутствии проблем между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Между господином Путиным и нашим президентом нет никаких проблем. Как лидер страны — члена НАТО господин президент (Эрдоган — ред.) — единственный президент, который может вести переговоры с обеими сторонами (конфликта на Украине — ред.), мы должны это видеть", — заявил советник.