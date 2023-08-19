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В Совете Федерации отреагировали на заявление Жозепа Борреля
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Стремление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато, заявил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, комментируя слова... ПРАЙМ, 19.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, совет федерации, жозеп боррель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стремление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато, заявил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, комментируя слова еврочиновника о России, которого он назвал интеллектуальным пигмеем.
"Опять отличился своей мудростью Боррель. На сей раз он назвал Россию экономическим карликом, заправочной станцией с атомной бомбой", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Не ввязываясь в бессмысленную полемику, "вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей", отметил Карасин.
"Его необоримое стремление к ярким заявлениям выглядит глуповато", — заключил Карасин.