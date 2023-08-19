МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стремление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато, заявил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, комментируя слова еврочиновника о России, которого он назвал интеллектуальным пигмеем. Глава дипломатии Евросоюза назвал Россию "экономическим карликом"

"Опять отличился своей мудростью Боррель. На сей раз он назвал Россию экономическим карликом, заправочной станцией с атомной бомбой", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Не ввязываясь в бессмысленную полемику, "вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей", отметил Карасин.

"Его необоримое стремление к ярким заявлениям выглядит глуповато", — заключил Карасин.