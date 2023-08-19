МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявление европейского чиновника Жозепа Борреля, сравнившего Россию с "экономическим карликом с атомной бомбой" и "бензоколонкой", заявила, что все дело в зависти и беспомощности. Глава дипломатии Евросоюза Боррель назвал Россию "экономическим карликом"

"Нечем гордиться, вот и исходят злостью", — заявила Захарова.

Также она отметила, что Евросоюз напоминает банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам, а Россия продолжает торговать своим топливом, несмотря на давление. Более того, что касается ядерного оружия, то оно есть только у одной страны Евросоюза, другие же не смогли его произвести.

Ранее премьер России Михаил Мишустин сказал, что экономика страны показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России увеличивается, несмотря на все попытки отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.

Ранее Боррель в интервью испанской газете Pais заявил, что Россия — "экономический карлик", "она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба".