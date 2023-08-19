ДУШАНБЕ,19 авг — ПРАЙМ. Потенциальные возможности торгово-экономического взаимодействия России и Хатлонской области Таджикистана обсудили торговый представитель России Евгений Кореньков и глава региона Давлатали Саид, сообщили РИА Новости в пресс-службе Торгпредства. Российские рестораторы заявили о значительном росте цен на курицу и свинину

Торгпред РФ и глава Хатлонской области провели рабочую встречу, в рамках которой провели оценку инвестиционного потенциала региона, потенциальных возможностей производителей и экспортеров сельхозпродукции Хатлонской области с учётом требований российских торговых сетей, рассказал собеседник агентства.

"Необходима кооперация в сфере промышленности, российские компании готовы увеличивать объемы импорта плодоовощной продукции, которая производится в Хатлонской области", — сказал Кореньков.

В свою очередь Давлатали Саид отметил необходимость расширять связи с регионами Российской Федерации.

По словам собеседника агентства, достигнута договорённость о проведении дополнительных переговоров с участием представителей российских торговых сетей, с целью обсуждения и подписания контрактов на поставку плодоовощной продукции из Хатлонской области.

Согласно статистическим данным, внешнеторговый оборот области в минувшем году составил 500 миллионов долларов. На территории области действуют три свободные экономические зоны, в том числе "Дангара", "Пяндж" "Куляб". Ежегодно из Хатлонской области экспортируются десятки тысяч тонн сельхозпродукции, в первую очередь это ранний лук, фрукты, лимоны, капуста и свекла. В области ежегодно производится два миллиона тонн фруктов и овощей, и ежегодно экспортируется более 100 тысяч тонн сельхозпродукции.