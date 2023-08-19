МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Правительство Индии рассматривает возможность ввести запрет на экспорт лития, бериллия, ниобия и тантала в качестве стратегического шага, направленного на обеспечение самодостаточности страны важнейшими полезными ископаемыми, передаёт газета Business Standard. Индия и ОАЭ провели первую сделку по продаже сырой нефти в нацвалютах

Эти металлы имеют жизненно важное значение для оборонной, аэрокосмической и машиностроительной промышленности Индии.

"Правительство планирует ввести запрет на экспорт этих полезных ископаемых из-за их значимости для энергетических секторов и важной роли в обеспечении национальной безопасности и технологических достижений", — заявил источник в правительстве.

В середине июля правительство Индии одобрило поправки к закону о шахтах и полезных ископаемых, разрешающие коммерческую добычу лития, бериллия, титана, ниобия, тантала и циркония.