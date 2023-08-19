2023-08-19T16:13:36+03:00
2023-08-19T16:13:36+03:00
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Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ
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Правительство Индии рассматривает возможность ввести запрет на экспорт лития, бериллия, ниобия и тантала в качестве стратегического шага, направленного на обеспечение... ПРАЙМ, 19.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Правительство Индии рассматривает возможность ввести запрет на экспорт лития, бериллия, ниобия и тантала в качестве стратегического шага, направленного на обеспечение самодостаточности страны важнейшими полезными ископаемыми, передаёт газета Business Standard.
Эти металлы имеют жизненно важное значение для оборонной, аэрокосмической и машиностроительной промышленности Индии.
"Правительство планирует ввести запрет на экспорт этих полезных ископаемых из-за их значимости для энергетических секторов и важной роли в обеспечении национальной безопасности и технологических достижений", — заявил источник в правительстве.
В середине июля правительство Индии одобрило поправки к закону о шахтах и полезных ископаемых, разрешающие коммерческую добычу лития, бериллия, титана, ниобия, тантала и циркония.