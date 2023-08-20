МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Государства Евросоюза обсуждают возможность ввести в отношении Польши штрафные санкции в случае, если та решит в одностороннем порядке продлить истекающий 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна, передает польская радиостанция RMF FM. В Польше заявили о готовности воевать против России

Отмечается, что до 20 стран Евросоюза выступают против продления эмбарго. При этом в Еврокомиссии считают, что действия Польши стали бы нарушением законов ЕС.

Как сообщил источник RMF FM, в Польше опасаются, что против нее могут ввести торговые контрмеры отдельные государства, в частности, Германия. Вместе с тем радиостанция отмечает, что в настоящий момент неизвестно, поддержат ли Польшу Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния, которые также ввели эмбарго на поставки сельхозпродукции из Украины. Например, Румыния, как утверждают источники RMF FM, Румыния не хочет идти наперекор Еврокомиссии, другие придерживаются схожих позиций.

В апреле нынешнего года Польша стала первым восточноевропейским государством, которое запретило импорт продовольствия из Украины. После этого аналогичные решения приняли еще четыре соседствующие с Украиной страны. Из-за притока дешевого украинского зерна эти государства, по данным их властей, в сумме потеряли €417 миллиона. Эмбарго, которое одобрила Еврокомиссия, действует до середины сентября, однако Польша стремится продлить его до конца года.

По заявлению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, осенью страна не намерена отенять ограничение в отношении украинского зерна, причем даже в том случае, если его отменит Еврокомиссия. Об этом же говорил глава Минсельхоза Роберт Телус. В то же время польский президент Анджей Дуда пообещал, что Варшава в этом вопросе будет руководствоваться своими интересами.

Украина, со своей стороны, призывает руководство Евросоюза отменить ограничения на экспорт сельхозпродукции и договориться с Польшей.