МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Во втором квартале текущего года количество заявлений на банкротство компаний в странах Евросоюза повысилось до рекордного уровня, достигнув самого высокого показателя с 2015 года, сообщает издание Yeni Şafak. Германия снова стала "больным пациентом" Европы, пишет Economist

Главными причинами разорения компаний, как передает издание, стали энергетический кризис и высокая стоимость жизни, спровоцированная ростом цен.

Согласно данным Статистической службы Евросоюза, за второй квартал 2023 года количество обанкротившихся компаний в Евросоюзе выросло на 8,4% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув высочайшей отметки с 2015 года, когда начали собираться данные, говорится в статье.

Отмечается, что банкротства участились во всех отраслях экономики без исключения. Наибольшее увеличение числа банкротств зафиксировано в сферах услуг по размещению и питанию — 23,9%, транспорта и хранения — 15,2%, образования, здравоохранения и социального обеспечения — 10,1%. При этом больше всего заявлений на банкротство по сравнению с первым кварталом подали компании в Венгрии (40,8%), Латвии (24,8%), Эстонии (24,6%).

Как подчеркивается в материале, количество обанкротившихся компаний в Европе увеличивается в течение последних шести кварталов. Тогда как количество новых предприятий во втором квартале года сократилось на 0,6% относительно первого квартала.

Подытоживая, авторы статьи отмечают, что энергокризис в Европе и повышение стоимости жизни, спровоцированное ростом инфляции — в первую очередь подорожанием продуктов питания, способствуют увеличению числа банкротств по всем странам Евросоюза.