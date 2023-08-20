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Помощь Украине от Белого дома в то время, как штат Гавайи просит финансовой помощи для нивелирования последствий пожаров, стала признаком "эпидемии безумия", считает экономист... ПРАЙМ, 20.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Помощь Украине от Белого дома в то время, как штат Гавайи просит финансовой помощи для нивелирования последствий пожаров, стала признаком "эпидемии безумия", считает экономист Стивен Мур.
Как заявил эксперт в эфире телеканала Fox News, Вашингтон обещает американцам, живущим на охваченных огнем Гавайях, помощь в размере 700 долларов на человека в то время, как Киеву готовят новый пакет помощи на 200 миллионов долларов.
"Они (жители острова Мауи — прим. ред.) умоляли о деньгах! И власти ничего не делали. <…> Это эпидемия безумия", — заявил Мур.
Администрация президента США Джо Байдена игнорирует умоляющих о помощи жертв пожаров на Мауи. При этом деньги есть, отметил экономист: ведь деньги на финансирование Зеленского и на зеленую энергетику у Америки есть.
"Удар стихии и люди, которые погибли, — это не результат изменения климата. Это результат фанатизма, связанного с изменением климата, из-за которого нерационально расходуются наши государственные средства", — отметил он.
Больше 110 человек погибли в результате лесных пожаров на островах Мауи и Большой (штат Гавайи). Огонь полностью уничтожил несколько населенных пунктов, тысячи человек остались без домов и машин и просят помощи от властей.