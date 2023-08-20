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2023-08-20T11:58:24+03:00
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2023
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СМИ узнали о мирных соглашениях по Украине, разрабатываемых Западом
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"Западные партнеры" Киева прорабатывают разные варианты урегулирования кризиса на Украине, но эти наработки не будут устраивать ни Москву, ни блок Зеленского, сообщает... ПРАЙМ, 20.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. "Западные партнеры" Киева прорабатывают разные варианты урегулирования кризиса на Украине, но эти наработки не будут устраивать ни Москву, ни блок Зеленского, сообщает американское издание газета Wall Street Journal.
"Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы", — пишет автор материала.
При этом газета указывает на то, что цель украинских властей в "восстановлении территориальной целостности" страны Запада видят как очень отдаленную.
Причиной издание называет ограниченную поддержку блока Зеленского от союзников, которые опасаются излишних "затрат и рисков". Главными такими партнерами называют США и Германию.
"От Москвы до Вашингтона отсутствие четких и достижимых стратегических целей указывает на затяжной конфликт", — констатирует автор статьи Эмануэле Сатолли.
В Москве неоднократно заявляли о готовности к диалогу с Киевом, но со стороны украинских властей переговоры стали "вне закона". Президент Зеленский ввел законодательный запрет вступать в какие-либо обсуждения с российской стороной.