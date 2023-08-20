МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. "Западные партнеры" Киева прорабатывают разные варианты урегулирования кризиса на Украине, но эти наработки не будут устраивать ни Москву, ни блок Зеленского, сообщает американское издание газета Wall Street Journal. Новый поворот: сколько будет стоить доллар на следующей неделе

"Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы", — пишет автор материала.

При этом газета указывает на то, что цель украинских властей в "восстановлении территориальной целостности" страны Запада видят как очень отдаленную.

Причиной издание называет ограниченную поддержку блока Зеленского от союзников, которые опасаются излишних "затрат и рисков". Главными такими партнерами называют США и Германию.

"От Москвы до Вашингтона отсутствие четких и достижимых стратегических целей указывает на затяжной конфликт", — констатирует автор статьи Эмануэле Сатолли.

В Москве неоднократно заявляли о готовности к диалогу с Киевом, но со стороны украинских властей переговоры стали "вне закона". Президент Зеленский ввел законодательный запрет вступать в какие-либо обсуждения с российской стороной.