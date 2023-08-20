НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг — ПРАЙМ. Странам БРИКС не удастся уйти от доллара в ближайшее время, это вопрос отдаленного будущего, заявил РИА Новости президент аналитического центра ImagIndia Institute Робиндер Сачдев в преддверии открывающегося в ЮАР саммита организации. Аналитики оценили вступление Боливии в БРИКС

"В ближайшем будущем БРИКС не сможет дедолларизировать мировую финансовую систему. В долгосрочной перспективе, возможно, да. Первое, что он может сделать и что обсуждается, — это способствовать торговле в местных валютах между странами-членами, но даже это сопряжено со многими сложностями, прежде чем такие договоренности начнут действовать. Но да, долгосрочная тенденция заключается в создании какой-то альтернативы доллару", — сказал эксперт.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагал ввести на территории БРИКС альтернативную доллару валюту. В частности, бразильский лидер намерен поднять вопрос об отказе от доллара в межгосударственных расчетах стран-участниц на предстоящем в сентябре саммите союза.

В конце марта заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков заявил, что страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи по ее развитию на саммите лидеров объединения в этом году в ЮАР. По его мнению, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей. Он также не исключил, что в БРИКС может появиться единая валюта.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последние время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.