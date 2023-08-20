МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Дедолларизация набрала ход, и новую ступень в этом процессе начала Индия, пишет турецкое издание Dünya. СМИ узнали о мирных соглашениях по Украине, разрабатываемых Западом

Индийский гигант перевел торговлю с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в национальные валюты, и веских причин для этого много, отмечается в статье.

Новый шаг в направлении дедолларизации: индийская компания купила один миллион баррелей нефти у ОАЭ, впервые использовав свою национальную валюту вместо "зеленого".

Историческую сделку заключили 14 августа: ведущая индийская нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corp. объявила о закупке одного миллиона баррелей нефти у Национальной нефтяной компании Абу-Даби в рупиях. Сумма сделки не разглашается.

И хотя это не первое соглашение двух стран, оплата по которому была бы прописана в нацвалютах, эксперты назвали это "символической сделкой".

До этого экспортер золота из ОАЭ продал в Индию 25 килограммов золота за 128,4 миллиона рупий (около 1,5 миллиона долларов).

И хотя сейчас большая часть сделок по сырьевым товарам все еще оплачивается в американской валюте, соглашение Индии, третьей по величине страны-импортера и потребителя нефти в мире, ускорит дедолларизацию по всему миру, делают выводы эксперты.