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Доллар свергают? Азиатский гигант начал торговать с ОАЭ в нацвалютах
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Дедолларизация набрала ход, и новую ступень в этом процессе начала Индия, пишет турецкое издание Dünya. Индийский гигант перевел торговлю с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ)... ПРАЙМ, 20.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Дедолларизация набрала ход, и новую ступень в этом процессе начала Индия, пишет турецкое издание Dünya.
Индийский гигант перевел торговлю с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в национальные валюты, и веских причин для этого много, отмечается в статье.
Новый шаг в направлении дедолларизации: индийская компания купила один миллион баррелей нефти у ОАЭ, впервые использовав свою национальную валюту вместо "зеленого".
Историческую сделку заключили 14 августа: ведущая индийская нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corp. объявила о закупке одного миллиона баррелей нефти у Национальной нефтяной компании Абу-Даби в рупиях. Сумма сделки не разглашается.
И хотя это не первое соглашение двух стран, оплата по которому была бы прописана в нацвалютах, эксперты назвали это "символической сделкой".
До этого экспортер золота из ОАЭ продал в Индию 25 килограммов золота за 128,4 миллиона рупий (около 1,5 миллиона долларов).
И хотя сейчас большая часть сделок по сырьевым товарам все еще оплачивается в американской валюте, соглашение Индии, третьей по величине страны-импортера и потребителя нефти в мире, ускорит дедолларизацию по всему миру, делают выводы эксперты.