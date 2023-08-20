МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Заявление руководителя канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена, в котором говорится о территориальных уступках со стороны Украины, может быть намеком на давление в будущем на президента Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Москвой. Такое мнение высказал в статье для издания Advance обозреватель Д. Марьянович. СМИ узнали о мирных соглашениях по Украине, разрабатываемых Западом

По мнению автора материала, слова Йенссена можно расценивать как политический сигнал для киевского режима: Запад хочет, чтобы часть территорий перешла к России.

"На самом деле, если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и к передаче территорий России", — пишет обозреватель.

Марьянович добавил, что руководству Североатлантического альянса после двух месяцев с начала контрнаступления стало ясно скорбное положение ВСУ. Украинцы не способны пробить российскую линию обороны и взять под контроль утраченные территории и города.

По мнению журналиста, сейчас от штаб-квартиры НАТО остается только ждать, когда Зеленскому вновь намекнут на необходимость сдаться. Страны западного блока не видят другой возможности закончить кризис на Украине.

Во вторник, 15 августа, Йенссен заявил, что Украине не удастся стать членом блока НАТО до тех пор, пока Киев не пойдет на уступку территорий России. он добавил, что дискуссия о возможном статусе страны после конфликта идет, вопрос передачи территорий уже поднимался. Позднее он взял свои слова обратно.