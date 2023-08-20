МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Для победы Украины в конфликте руководству страны необходимо мобилизовать порядка трех миллионов человек, пишет обозреватель Эдвард Люттвак на страницах немецкого издания Die Welt. СМИ: Зеленскому посоветовали попрощаться с бывшими территориями

Он считает, что на территории Украины продолжает проживать как минимум 30 миллионов человек. Хотя из страны и уехало большое количество граждан, необходимо нарастить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) минимум на три миллиона мобилизованных: тогда численность военнообязанных составит около 10 процентов населения, рассуждает обозреватель.

"Следовательно, общая численность вооруженных сил может составить 3 миллиона человек", — считает он.

Такой шаг он обосновывает тем, что столь серьезный конфликт невозможно решить "ни санкциями, ни беспилотниками, ни ракетами".

"Даже та стратегия, с помощью которой Гудериан, Роммель, Паттон, Рокоссовский, а позже и Шарон добились успеха, сегодня терпит неудачу на прозрачном поле боя. Киеву остается только один вариант. Победу Украине может обеспечить лишь мобилизация 3 миллионов", — резюмирует он.

Военное положение на Украине было введено в феврале 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации: все мужчины старше 18 и моложе 60 лет не могут выезжать за границу.