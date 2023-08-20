Газета Die Welt: Украине для победы нужно мобилизовать три миллиона человек
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Для победы Украины в конфликте руководству страны необходимо мобилизовать порядка трех миллионов человек, пишет обозреватель Эдвард Люттвак на страницах немецкого издания Die Welt.
Он считает, что на территории Украины продолжает проживать как минимум 30 миллионов человек. Хотя из страны и уехало большое количество граждан, необходимо нарастить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) минимум на три миллиона мобилизованных: тогда численность военнообязанных составит около 10 процентов населения, рассуждает обозреватель.
"Следовательно, общая численность вооруженных сил может составить 3 миллиона человек", — считает он.
Такой шаг он обосновывает тем, что столь серьезный конфликт невозможно решить "ни санкциями, ни беспилотниками, ни ракетами".
"Даже та стратегия, с помощью которой Гудериан, Роммель, Паттон, Рокоссовский, а позже и Шарон добились успеха, сегодня терпит неудачу на прозрачном поле боя. Киеву остается только один вариант. Победу Украине может обеспечить лишь мобилизация 3 миллионов", — резюмирует он.
Военное положение на Украине было введено в феврале 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации: все мужчины старше 18 и моложе 60 лет не могут выезжать за границу.
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