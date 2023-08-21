МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Главное управление по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала. Экспорт зерна из Украины упал после прекращения зерновой сделки, пишут СМИ

"Египет может увеличить закупки российской пшеницы, а затем экспортировать пшеницу и другие злаковые культуры в соседние страны в случае создания логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала", — сообщили РИА Новости в управлении.

Власти Египта считают, что "логистический центр в экономической зоне будет служить центром для хранения и торговли пшеницей и другими злаками в Египте, арабском регионе, а также в странах Северной и Восточной Африки".

Относительно того, как повлияла на Египет приостановка Россией действия зернового соглашения с Украиной и Турцией под эгидой ООН, египетское ведомство заявило, что "Египет, как и другие страны-импортеры, страдает от роста и колебаний мировых цен на пшеницу".

Согласно данным министерства, оно заключило контракт на покупку 360 тысяч тонн российской пшеницы 2 августа с целью создать стратегический запас, и период отгрузки запланирован на период с первого по десятое сентября.

В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил, что Египет стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. Первый помощник министра снабжения Египта и глава Египетской товарной биржи Ибрагим Ашмави пояснил ранее РИА Новости, что Египет входит в число крупнейших импортеров пшеницы, и доля российской пшеницы в ее импорте оценивается в 80%.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу во время инспекции военной академии, что страна по-прежнему будет нуждаться в поставках пшеницы из-за рубежа в свете растущего внутреннего потребления, даже при предпринимаемых государством усилиях по увеличению сельскохозяйственных угодий.