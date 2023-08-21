МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" объединения новых партнеров, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР в преддверии саммита в Йоханнесбурге. Пекин надеется на принятие решения о единой валюте БРИКС, пишет СМИ

"Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" БРИКС большего количества партнеров-единомышленников", — заявили в ведомстве.

В МИД КНР подчеркнули, что Китай готов работать с партнерами по БРИКС, чтобы поддержать работу ЮАР в качестве страны-председателя, совместно организовывать различные мероприятия в рамках БРИКС, "способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС и вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания во всем мире".

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.