МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Лидеры БРИКС могут обсудить перспективу осуществления торговых операций друг с другом в национальных валютах, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники. Пекин надеется на принятие решения о единой валюте БРИКС, пишет СМИ

"Вместо более широкого продвижения к дедолларизации саммит может сосредоточиться на поиске соглашения о том, что члены БРИКС должны все чаще осуществлять торговые операции друг с другом в своих местных валютах", — отмечает издание со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с обсуждениями.

По данным источников, "единая валюта не стоит на повестке дня, несмотря на растущее недовольство доминированием доллара США среди членов".

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.