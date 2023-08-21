МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. БРИКС будет защищать многосторонность и реформу системы глобального управления, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Китая в преддверии саммита в Йоханнесбурге. Члены БРИКС обсудят проведение торговых операций в нацвалютах, узнала FT

"Будучи важной платформой сотрудничества стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, БРИКС привержен защите мультилатерализма, активному продвижению реформы системы глобального управления, а также увеличению представленности стран с формирующимся рынком и развивающихся стран и усилению их права голоса", — сказали в ведомстве.

Отмечается, что БРИКС уже стал "позитивной, стабилизирующей и конструктивной силой в международных делах".

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.