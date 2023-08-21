2023-08-21T05:12:00+03:00
2023-08-21T05:21:05+03:00
2023-08-21T05:12:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230821/841524000.html
Посол рассказал, что делегации стран АТЭС в кулуарах говорят про США
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Делегации многих стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в кулуарах признаются России, что с нетерпением ждут окончания председательства США в группе,... ПРАЙМ, 21.08.2023
новости, экономика, мировая экономика, сша, атэс
https://cdnn.1prime.ru/images/84152/39/841523990.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84152/39/841523990.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84152/39/841523989.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84152/39/841523989.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84152/39/841523983.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84152/39/841523983.jpg
https://1prime.ru/tourism/20230820/841520075.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Делегации многих стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в кулуарах признаются России, что с нетерпением ждут окончания председательства США в группе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
"В микрофон Вашингтону вторит послушное меньшинство. В кулуарах же многие делегации признаются, что с нетерпением ждут, когда эта американская зацикленность закончится", — сообщил он.
Бердыев указал, что США по-прежнему не могут отказаться от антироссийской риторики в формате АТЭС.
"Им послушно вторят наиболее верные союзники. Тем не менее, эти эскапады постепенно выдыхаются", — подчеркнул он.
Председатель АТЭС избирается членами форума и меняется ежегодно на ротационной основе. В 2023 году эту функцию осуществляют США.