МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Делегации многих стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в кулуарах признаются России, что с нетерпением ждут окончания председательства США в группе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. Туристы из США и Британии шокировали европейцев, сообщают СМИ

"В микрофон Вашингтону вторит послушное меньшинство. В кулуарах же многие делегации признаются, что с нетерпением ждут, когда эта американская зацикленность закончится", — сообщил он.

Бердыев указал, что США по-прежнему не могут отказаться от антироссийской риторики в формате АТЭС.

"Им послушно вторят наиболее верные союзники. Тем не менее, эти эскапады постепенно выдыхаются", — подчеркнул он.

Председатель АТЭС избирается членами форума и меняется ежегодно на ротационной основе. В 2023 году эту функцию осуществляют США.