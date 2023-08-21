МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Товарооборот Китая с другими странами БРИКС за январь-июль 2023 года вырос на 19,1% — до 2,38 триллиона юаней (325,76 миллиарда долларов), сообщает в понедельник главное таможенное управление КНР. В МИД Китая заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность

Отмечается, что товарооборот со странами БРИКС составляет 10,1% от всего внешнего товарооборота Китая. Экспорт Китая в страны БРИКС за отчетный период составил 1,23 триллиона юаней (168,35 миллиарда долларов), рост на 23,9%, импорт достиг отметки в 1,15 триллиона юаней (157,4 миллиарда долларов), увеличившись на 14,3%.

По итогам 2022 года товарооборот Китая с другими странами БРИКС составил 3,69 триллиона юаней (505,07 миллиарда долларов), увеличившись на 17%.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.