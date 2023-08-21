МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Экспорт товаров из дружественных стран ближнего зарубежья в Россию вырос за первое полугодие текущего года в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до рекордных 9,3 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных статведомств этих стран. Экспорт зерна из Украины упал после прекращения зерновой сделки, пишут СМИ

Сильнее всего экспорт в Россию нарастила Армения — втрое, до 1,7 миллиарда долларов, что стало историческим максимум для страны. На втором месте расположился Таджикистан, увеличивший поставки в 1,9 раза — до 84,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Азербайджан с ростом экспорта в Россию в 1,6 раза — до 621,1 миллиона долларов.

Казахстан, остающийся крупнейшим поставщиком товаров для России среди государств ближнего зарубежья, нарастил поставки на 38% — до 4,9 миллиарда долларов. Грузия поставила в первом полугодии товаров на 343 миллиона долларов, что больше показателя годом ранее на 34%. Узбекистан, несмотря на то, что увеличил в этом году экспорт лишь на 6%, остается на третьем месте по стоимости экспорта (1,3 миллиарда долларов).

Единственной страной, которая сократила экспорт, стала Киргизия: стоимость поставляемой продукции сократилась на 1% — до 389 миллионов долларов.

В то же время эти государства в текущем году нарастили импорт российских товаров на 23% — до 16,6 миллиарда долларов. Сильнее всего закупки выросли у Азербайджана и Грузии — на 31%, до 1,5 миллиарда и 927 миллиона долларов, соответственно.

Исследование проводилось на основе данных национальных статистических ведомств государств ближнего зарубежья (за исключением входящих в ЕС стран) за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Белоруссия, Туркменистан и Молдавия соответствующую информацию на середину августа не раскрыли.