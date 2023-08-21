МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Поляки начали получать счета с "чудовищной графой" на оплату горячей воды, сообщает обозреватель издания INN Poland Конрад Багиньский. Без русских – сдаются. Европа начала жалеть об утраченных рублях

Жилищные кооперативы провели перерасчет стоимости коммунальных услуг и теперь жителям Варшавы и других городов придется платить на 50 процентов больше.

Как объясняет издание, такой рост платежей связано с удорожанием расценок и повышением ставки НДС.

"В полезных свойствах холодных обливаний могут убедиться те, для кого новые цены на горячую воду — это как ведро холодной воды на голову", — пишет автор.

Многие жилищные кооперативы сейчас рассылают перерасчеты за подогревание воды. До нас дошли сведения о недоплатах в несколько сотен злотых. Некоторые составляют более тысячи.

Новые счета за воду — которая уже была использована и однажды оплачена — получили и жители варшавского района Беляны. Жилищные кооперативы, проведя перерасчет, выставили для доплаты серьезные суммы: на одну квартиру от нескольких сотен до тысячи злотых.

Как рассказала одна из жительниц польской столицы, два года назад при перерасчете ей приходилось доплачивать чуть больше 10 злотых. "Сегодня об этих ценах мы можем только мечтать", — говорит она и добавляет, что ее подруге выставили доплату в 700 злотых.

Кооперативы утверждают, что они на новых платежах не заработают: рост тарифов связан с подорожанием на 40 процентов прайс-листов поставщиков и возвращением НДС на отметку 23 процента после ее снижения до пяти процентов.

Поляки жалуются, что на одну квартиру доплата составляет от 500 до тысячи злотых. И они ждут, что зимой ситуация стянет значительно тяжелее для кошелька: к цене на воду прибавится отопление.