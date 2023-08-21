МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский устроил "настоящий цирк" в ходе своего визита на базу Скрюдструпе (Дания) и сумел договориться о передаче Киеву истребителей F-16, пишет датское издание Ekstra Bladet. Поляки испугались, что зимой придется мыться в холодной воде

Местная пресса обращает внимание, что журналистам в ходе итоговой пресс-конференции запретили задавать вопросы о передаче боевых самолетов.

Как пишет обозреватель Брайан Вейхардт, во время визита Зеленского на военную базу Скрюдструп власти решили не рисковать и не оставлять ничего на волю случая: журналистов загнали в закрытый ангар, строжайше запретив снимать, а в туалет водили под конвоем.

"Вдоль дорог на базе была расставлена вооруженная охрана, повсюду сновала военная полиция и солдаты, а собаки-саперы постоянно обнюхивали газоны и багаж", — пишет он.

Сама пресс-конференция прошла под тотальным контролем, а организаторы не дали задать ни одного вопроса без предварительного согласования: только два СМИ смогли озвучить по паре вопросов.

Обозреватель издания отметил, что организаторы мероприятия сделали все с "высшей военной помпой", а некоторые моменты не вызывали у него ничего, кроме недоумения. "Например, когда премьер-министр Метте Фредериксен сняла туфли и босиком зашла в кабину F-16 вместе с Зеленским", — пишет автор.