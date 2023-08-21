МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В Польше стремительно растет число банкротств компаний, сильнее всего рецессия ударила по строительной отрасли, пишет издание Rzeczpospolita (RP). Поляки испугались, что зимой придется мыться в холодной воде

Высокая инфляция и необходимость сокращения затрат вынуждают все большее количество польских фирм приостанавливают свою деятельность, объясняет RP. после этого следует рост банкротств. В лидерах такие сектора экономики, строительство, торговля и транспорт.

Главной причиной для продолжения работы бизнеса руководители и владельцы указывают высокую инфляцию и связанную с ней необходимость сокращения затрат.

За первое полугодие число закрытых фирм выросло к этому же периоду прошлого года на 66 процентов.

"Это означает, что если данная тенденция сохранится в течение следующих шести месяцев, то в декабре 2023 года количество „замороженных" предприятий превысит 220 тысяч, что на 30% выше, чем в 2022 году", — цитирует издание представителя исследовательской компании Dun & Bradstreet Poland Томаш Стажик.

Из 110,5 тысячи закрытых компаний на строительную отрасль приходится 27 тысяч предприятий.В торговле приостановили свою работу свыше 18,2 тысячи фирм.