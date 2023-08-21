2023-08-21T16:58:32+03:00
2023-08-21T16:59:03+03:00
2023-08-21T16:58:32+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230821/841531240.html
Рецессия убивает польских бизнесменов, сообщают СМИ
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Польше стремительно растет число банкротств компаний, сильнее всего рецессия ударила по строительной отрасли, пишет издание Rzeczpospolita (RP). Высокая инфляция и необходимость... ПРАЙМ, 21.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, польша, банкротство, экономика, рецессия
https://cdnn.1prime.ru/images/84055/19/840551945.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84055/19/840551945.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84055/19/840551944.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84055/19/840551944.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84055/19/840551932.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84055/19/840551932.jpg
https://1prime.ru/world/20230821/841527486.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В Польше стремительно растет число банкротств компаний, сильнее всего рецессия ударила по строительной отрасли, пишет издание Rzeczpospolita (RP).
Высокая инфляция и необходимость сокращения затрат вынуждают все большее количество польских фирм приостанавливают свою деятельность, объясняет RP. после этого следует рост банкротств. В лидерах такие сектора экономики, строительство, торговля и транспорт.
Главной причиной для продолжения работы бизнеса руководители и владельцы указывают высокую инфляцию и связанную с ней необходимость сокращения затрат.
За первое полугодие число закрытых фирм выросло к этому же периоду прошлого года на 66 процентов.
"Это означает, что если данная тенденция сохранится в течение следующих шести месяцев, то в декабре 2023 года количество „замороженных" предприятий превысит 220 тысяч, что на 30% выше, чем в 2022 году", — цитирует издание представителя исследовательской компании Dun & Bradstreet Poland Томаш Стажик.
Из 110,5 тысячи закрытых компаний на строительную отрасль приходится 27 тысяч предприятий.В торговле приостановили свою работу свыше 18,2 тысячи фирм.