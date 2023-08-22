МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Во вторник в ЮАР открывается трехдневный саммит БРИКС — лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсудят вопрос о расширении группы и принятия в ее ряды новых членов. МИД сообщил темы обсуждения на саммите БРИКС

В МИД ЮАР сообщили, что официально заявки на присоединение к БРИКС подали 23 страны, еще ряд государств выражали свою заинтересованность на неофициальном уровне – всего на саммит ЮАР пригласила 67 стран "глобального Юга" и Африки. В последние годы по традиции председательствующая в БРИКС страна приглашает на встречу в верхах не только лидеров "пятерки", но и представителей других государств для дискуссий в формате БРИКС+.

На саммите в Йоханнесбурге будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

КАКИМ БУДЕТ НОВЫЙ БРИКС?

Как ожидается, основным вопросом на саммите станет расширение БРИКС и необходимость выработать модальности и процедуру принятия новых членов. Изначально формат существовал в рамках "четверки" — министры иностранных дел Бразилии, России, Индии и Китая впервые провели встречу на полях Генассамблеи ООН в 2006 году. В 2011 году к группе официально присоединилась ЮАР. В прошлом году было объявлено, что число стран-членов будет расширено, чтобы сделать организацию более инклюзивной.

По данным МИД ЮАР, в данный момент лидеры 23 стран мира официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС, среди них — Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам. Неофициальных запросов, по данным южноафриканского МИД, поступило еще больше.

По словам главы южноафриканского МИД Наледи Пандор, такая высокая заинтересованность "подтверждает статус БРИКС как передовой организации, отстаивающей интересы стран глобального Юга". При этом она признала, что по вопросу быстрого расширения блока между членами БРИКС есть разногласия. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, что Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС и хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя.

Хотя, по словам Пандор, неверно в подобных дискуссиях выделять только Индию и Бразилию — разногласия есть между всеми. "Мы провели обширные обсуждения как министры внешних связей и иностранных дел. По некоторым аспектам мы не договорились, все из нас. По другим согласились. Но окончательное решение за лидерами", — сказала она.

В МИД Индии, однако, опровергли утверждения СМИ о том, что Нью-Дели возражает против расширения БРИКС, назвав их неправдой. По данным Блумберг, Индия была намерена как можно дольше выступать против принятия новых членов в БРИКС на фоне опасений, что Китай может использовать блок для развития своих личных целей.

"Члены БРИКС проводят внутреннее обсуждение руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур для процесса расширения БРИКС на основе всесторонних консультаций и консенсуса. Как отметил наш министр иностранных дел, мы подходим к этому непредвзято и с позитивным настроем", — заявил ранее официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, комментируя сообщения в западных СМИ.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также заявлял, что Бразилиа поддерживает вступление в БРИКС Саудовской Аравии, ОАЭ и Аргентины. По его словам, важно, чтобы страны БРИКС позволили другим государствам, отвечающим требованиям, присоединиться к группе.

Со своей стороны, в МИД Китая заявили РИА Новости, что Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС, приветствует скорейшее вступление в "большую семью" объединения новых партнеров и уверен, что БРИКС и далее будет защищать многосторонность и реформу системы глобального управления. "Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм", — заявили в ведомстве.

Россия в вопросе расширения БРИКС занимает сдержанную позицию: признавая, что расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации, в Москве неизменно подчеркивают, что то, в какой форме и в каком объеме это будет сделано – предмет предстоящих дискуссий на саммите. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не будет "забегать вперед" и заявлять о своей позиции до того, как лидеры "пятерки" обсудят этот вопрос в ходе саммита.

По данным газеты Financial Times, Китай может призвать БРИКС стать соперником G7, объединяющей западные страны. По информации издания, из-за вопроса о расширении БРИКС растет напряженность между Китаем и Индией – "должен ли союз БРИКС быть клубом, защищающим экономические интересы развивающихся стран, или политической силой, которая открыто бросает вызов Западу?"

При этом Лавров ранее отмечал, что БРИКС не ставит перед собой цель стать "новым коллективным гегемоном". "Перед нами не стоит цели подменить имеющиеся многосторонние механизмы, тем более превратиться в нового "коллективного гегемона", — написал Лавров в статье для южноафриканского журнала "Убунту". В то же время министр отметил, что БРИКС готов откликнуться на "запрос" стать "одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка".

Тем не менее, по мнению профессора Санкт-Петербургского государственного университета Виктора Хейфеца, вряд ли стоит ожидать, что по итогам саммита в ЮАР будет объявлено о новых членах БРИКС.

"Такая возможность есть, но мне кажется, что она пока даже не 90%. Главная проблема в том, что страны БРИКС еще не разработали критерии, согласно которым нужно вступать в группу. У Европейского союза они есть, у ряда других интеграционных групп есть. Но БРИКС — это не интеграционная группа, БРИКС — это неформальное объединение государств, и первое, что нужно решить, будут ли они расширяться без критериев или будут расширяться на базе каких-то критериев", — полагает эксперт.

УЧАСТНИКИ САММИТА

Некоторые лидеры БРИКС прибыли в Йоханнесбург накануне – председатель КНР Си Цзиньпин уже посещает ЮАР с официальным визитом, ранее прилетел и президент Бразилии Лула да Силва. Путин будет участвовать в саммите в онлайн-формате, а лично на встречах будет присутствовать Лавров. Некоторое время сохранялась интрига, приедет ли на саммит премьер Индии Нарендра Моди – по данным СМИ, он подумывал отказаться от личного участия в саммите и присутствовать там виртуально в связи с тем, что Путин решил участвовать в онлайн-формате. Однако позже в администрации Моди опровергли эти сообщения, объявив, что премьер будет принимать участие во встречах в Йоханнесбурге лично.

Ожидается, что в саммите в ЮАР также примет участие генсек ООН Антониу Гутерреш, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Индонезии Джоко Видодо, председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи и другие. Белоруссию будет представлять министр иностранных дел Сергей Алейник.

Президента Франции Эммануэля Макрона на саммит БРИКС не пригласили, заявила глава МИД ЮАР. В июне французское издание Opinion со ссылкой на источники сообщило, что Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу о возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе. Отмечалось, что такая просьба удивила Рамафосу. Согласно осведомленному источнику, ЮАР не дала ответа, готова ли она предоставить возможность другим международным лидерам принять участие в мероприятии. Позднее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что участие Макрона в саммите БРИКС было бы "хорошей идеей".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя желание Макрона приехать на саммит БРИКС, ранее заявлял, что лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на встрече.

Всего, по словам главы южноафриканского МИД, президент Рамафоса пригласил на встречи в рамках саммита лидеров 67 стран Африки и "глобального Юга", 20 представителей организаций – по состоянию на начало августа 34 страны подтвердили свое участие.

СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВЫХ АЛЬТЕРНАТИВ

Как ожидается, помимо расширения организации, члены БРИКС обсудят перспективы создания собственной валюты и осуществление торговых операций друг с другом в национальных валютах. По словам посла КНР в ЮАР Чэнь Сяодуна, создание единой валюты блока – "определенно наша надежда на следующем этапе финансового и валютного сотрудничества". С предложением ввести альтернативную доллару валюту ранее неоднократно выступал президент Бразилии Лула да Силва, который заявлял, что намерен поднять на саммите вопрос об отказе от доллара в межгосударственных расчетах стран-участниц.

Однако эксперты сходятся во мнении, что быстро создать валюту БРИКС вряд ли получится. По мнению директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, дискуссия о создании единой валюты в БРИКС "идет достаточно активно", но говорить о том, что она может появиться даже в среднесрочной перспективе, преждевременно. По словам Пескова, хоть введение единой валюты БРИКС вряд ли пока реализуемо, это не значит, что тему не надо обсуждать.

В ближайшем будущем БРИКС не сможет дедолларизировать мировую финансовую систему, считает президент аналитического центра ImagIndia Institute Робиндер Сачдев, не исключая, что это может случится в долгосрочной перспективе.

"Первое, что БРИКС может сделать и что обсуждается, — это способствовать торговле в местных валютах между странами-членами, но даже это сопряжено со многими сложностями, прежде чем такие договоренности начнут действовать. Но да, долгосрочная тенденция заключается в создании какой-то альтернативы доллару", — сказал он РИА Новости.