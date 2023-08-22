МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Экономическая ситуация в европейских странах в этом году выглядит опаснее, чем в США или Китае, при этом уже в следующем году Великобритания и крупные государства еврозоны рискуют столкнуться с рецессией, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов. Росконгресс: США и Европа создают риски новой глобальной рецессии

"Мы ожидаем разнонаправленных процессов в разных частях мира. Если базовым сценарием является "мягкая посадка" для экономик США и Китая, а также минимальные перемены для Индии, то экономическая ситуация в еврозоне выглядит более опасной", — прокомментировал он.

Иванов отметил, что пока мировая экономика достаточно хорошо справляется с ростом процентных ставок мировых центробанков, замедление не перешло в рецессию, но "виды на будущий год более сложные".

"Полноценная рецессия возможна в Великобритании и крупных странах еврозоны", — ответил он на вопрос, стоит ли ждать в этом или следующем году рецессии в крупных экономиках.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 08.00 мск.