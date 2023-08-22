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2023
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"Эксперт РА" пообещал Британии и ведущим странам Европы скорую рецессию
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Экономическая ситуация в европейских странах в этом году выглядит опаснее, чем в США или Китае, при этом уже в следующем году Великобритания и крупные государства еврозоны рискуют... ПРАЙМ, 22.08.2023
новости, экономика, мировая экономика, европа, великобритания, рецессия, прогноз
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Экономическая ситуация в европейских странах в этом году выглядит опаснее, чем в США или Китае, при этом уже в следующем году Великобритания и крупные государства еврозоны рискуют столкнуться с рецессией, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов.
"Мы ожидаем разнонаправленных процессов в разных частях мира. Если базовым сценарием является "мягкая посадка" для экономик США и Китая, а также минимальные перемены для Индии, то экономическая ситуация в еврозоне выглядит более опасной", — прокомментировал он.
Иванов отметил, что пока мировая экономика достаточно хорошо справляется с ростом процентных ставок мировых центробанков, замедление не перешло в рецессию, но "виды на будущий год более сложные".
"Полноценная рецессия возможна в Великобритании и крупных странах еврозоны", — ответил он на вопрос, стоит ли ждать в этом или следующем году рецессии в крупных экономиках.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 08.00 мск.