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Эксперты предсказали Великобритании и США долговой кризис
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Вероятность начала долгового кризиса в мире сейчас низкая, но уже сейчас в зоне риска находится Великобритания, а США могут там оказаться в перспективе нескольких лет, рассказал... ПРАЙМ, 22.08.2023
новости, экономика, мировая экономика, сша, великобритания, долговой кризис, оценка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Вероятность начала долгового кризиса в мире сейчас низкая, но уже сейчас в зоне риска находится Великобритания, а США могут там оказаться в перспективе нескольких лет, рассказал РИА Новости замгендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов.
"Пока риск долгового кризиса остается низким: долг у большинства крупных стран "длинный", поэтому эффекты от роста ставок растянуты во времени. Хуже всего положение в Великобритании, где около 40% суверенного долга размещено под плавающие ставки. Большинство ипотечных кредитов в стране тоже "плавающие". При этом в Британии кризис начался еще прошлой осенью", — считает аналитик.
"Если долговая нагрузка не будет "стравлена" относительно высокой инфляцией еще несколько лет, то в зону риска могут попасть и США", — добавил Иванов.
Госдолг США по итогам прошлого года достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов. Это больше, чем обязательства следующих тринадцати крупнейших должников на 23 миллиарда. Британия задолжала по итогам прошлого года 3,03 триллиона долларов, что делает страну четвертым крупнейшим должником в мире. При этом внешний долг Великобритании составлял по итогам прошлого года 287% от ВВП, а у США — 96%.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 08.00 мск.