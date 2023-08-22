МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Вероятность начала долгового кризиса в мире сейчас низкая, но уже сейчас в зоне риска находится Великобритания, а США могут там оказаться в перспективе нескольких лет, рассказал РИА Новости замгендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов. Европе обещают очередной газовый кризис уже этой зимой

"Пока риск долгового кризиса остается низким: долг у большинства крупных стран "длинный", поэтому эффекты от роста ставок растянуты во времени. Хуже всего положение в Великобритании, где около 40% суверенного долга размещено под плавающие ставки. Большинство ипотечных кредитов в стране тоже "плавающие". При этом в Британии кризис начался еще прошлой осенью", — считает аналитик.

"Если долговая нагрузка не будет "стравлена" относительно высокой инфляцией еще несколько лет, то в зону риска могут попасть и США", — добавил Иванов.

Госдолг США по итогам прошлого года достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов. Это больше, чем обязательства следующих тринадцати крупнейших должников на 23 миллиарда. Британия задолжала по итогам прошлого года 3,03 триллиона долларов, что делает страну четвертым крупнейшим должником в мире. При этом внешний долг Великобритании составлял по итогам прошлого года 287% от ВВП, а у США — 96%.

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