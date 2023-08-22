МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что саммит БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга. В ЮАР открывается саммит БРИКС

"Отправляюсь в ЮАР, чтобы принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Я также приму участие в мероприятиях БРИКС "Африка-аутрич" и БРИКС "плюс". Саммит предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга и других областей развития", — написал Моди на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа с участием лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.