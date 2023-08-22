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На саммите БРИКС обсудят проблемы Глобального Юга, заявил Моди
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что саммит БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга. "Отправляюсь в ЮАР,... ПРАЙМ, 22.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что саммит БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга.
"Отправляюсь в ЮАР, чтобы принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Я также приму участие в мероприятиях БРИКС "Африка-аутрич" и БРИКС "плюс". Саммит предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга и других областей развития", — написал Моди на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа с участием лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.