МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Страны БРИКС слишком разные для того, чтобы единая валюта для них имела смысл, однако если ее и будут создавать, то валюта может быть цифровой, например в виде стейблкоина, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Эксперт РА" Николай Иванов. На саммите БРИКС обсудят проблемы Глобального Юга, заявил Моди

"Представляется, что страны БРИКС слишком разные — куда более разные, чем даже страны еврозоны — для того, чтобы общая валюта имела смысл", — ответил он на вопрос о вероятности создания единой валюты БРИКС.

При этом если такая валюта и будет создаваться, то потенциально предложить обществу альтернативу экономическим режимам, уменьшая трения и создавая более широкий доступ к финансам, могут некоторые виды цифровых валют.

"В частности стейблкоины, которые предназначены для сохранения номинальной стоимости за счет решения проблемы чрезмерной волатильности традиционных цифровых валют. Они представляют собой механизмы ценовой стабильности в децентрализованных платежных системах", — указал Иванов.

Эксперт отметил, что сейчас перед странами стоят куда более насущные задачи, чем создание единой валюты: развитие инфраструктуры расчетов и платежей, не подверженной санкциям и другим внешним рискам.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 08.00 мск.