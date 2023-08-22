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2023
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В "Эксперте РА" оценили эффективность создания единой валюты БРИКС
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Страны БРИКС слишком разные для того, чтобы единая валюта для них имела смысл, однако если ее и будут создавать, то валюта может быть цифровой, например в виде стейблкоина, заявил... ПРАЙМ, 22.08.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Страны БРИКС слишком разные для того, чтобы единая валюта для них имела смысл, однако если ее и будут создавать, то валюта может быть цифровой, например в виде стейблкоина, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Эксперт РА" Николай Иванов.
"Представляется, что страны БРИКС слишком разные — куда более разные, чем даже страны еврозоны — для того, чтобы общая валюта имела смысл", — ответил он на вопрос о вероятности создания единой валюты БРИКС.
При этом если такая валюта и будет создаваться, то потенциально предложить обществу альтернативу экономическим режимам, уменьшая трения и создавая более широкий доступ к финансам, могут некоторые виды цифровых валют.
"В частности стейблкоины, которые предназначены для сохранения номинальной стоимости за счет решения проблемы чрезмерной волатильности традиционных цифровых валют. Они представляют собой механизмы ценовой стабильности в децентрализованных платежных системах", — указал Иванов.
Эксперт отметил, что сейчас перед странами стоят куда более насущные задачи, чем создание единой валюты: развитие инфраструктуры расчетов и платежей, не подверженной санкциям и другим внешним рискам.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 08.00 мск.