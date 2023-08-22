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Горнодобывающая компания BHP отчиталась о падении чистой прибыли
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Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, по итогам 2022-2023 финансового года, завершившегося 30 июня, сократила чистую прибыль, приходящуюся на... ПРАЙМ, 22.08.2023
экономика, мировая экономика, промышленность, новости, австралия, bhp, чистая прибыль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, по итогам 2022-2023 финансового года, завершившегося 30 июня, сократила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 2,4 раза в годовом выражении — до 12,921 миллиарда долларов, свидетельствует финансовая отчетность компании.
Базовая прибыль на одну обыкновенную акцию составила 2,55 доллара против 6,1 доллара год назад.
Выручка за отчетный период снизилась на 17,3% — до 53,817 миллиарда долларов. Капитальные затраты и расходы на геологоразведку уменьшились на 6,1% — до 7,083 миллиарда долларов. Чистый долг компании по итогам минувшего фингода подскочил в 33,5 раза и составил 11,166 миллиарда долларов.
BHP (ранее — BHP Billiton) основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.