МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, по итогам 2022-2023 финансового года, завершившегося 30 июня, сократила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 2,4 раза в годовом выражении — до 12,921 миллиарда долларов, свидетельствует финансовая отчетность компании. "Мегафон" увеличил чистую прибыль в первом полугодии в 2,3 раза

Базовая прибыль на одну обыкновенную акцию составила 2,55 доллара против 6,1 доллара год назад.

Выручка за отчетный период снизилась на 17,3% — до 53,817 миллиарда долларов. Капитальные затраты и расходы на геологоразведку уменьшились на 6,1% — до 7,083 миллиарда долларов. Чистый долг компании по итогам минувшего фингода подскочил в 33,5 раза и составил 11,166 миллиарда долларов.

BHP (ранее — BHP Billiton) основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.