МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Бывший посол США в Бахрейне Адам Эрели назвал попытки Киева выдавить американскую компанию Vorex с украинского газового рынка поводом отказать в финансовой помощи президенту Владимиру Зеленскому.

Как пишет экс-диплома в своей статье в издании National Interest, конгрессменам необходимо принять решение о новом транше для Украины только после консультаций с американским бизнесом.В частности — с компаниями, сотрудничающими с украинскими газовыми структурами.

"Пока Конгресс рассматривает последний запрос Белого дома об увеличении помощи Украине, конгрессменам следует пообщаться с американцами, не понаслышке знакомыми с украинской газовой промышленностью, — ведь они могут рассказать зловещую историю", — пишет Эрели.

Американский производитель нефтегазового оборудования Vorex с 2017 года была крупным поставщиком "Нафтогаза Украины". Однако успешное сотрудничество стало мешать украинским олигархам: компания Виктора Пинчука "Интерпайп" "вступила в сговор", чтобы "пустить под откос" Vorex. Как отмечает экс-посол, для выдавливания американского предприятия с украинского рынка были задействованы "закулисные рычаги", в том числе — в министерстве экономики Украины.

В тоге этого противостояния Межведомственная комиссия по международной торговле Украины объявила о вводе пошлин на трубы Vorex в размере 52 процентов от стоимости. Это "фактически подорвав конкурентоспособность компании на новых тендерах", отмечает внимание Эрели.

"Подковерные интриги уже остановили ряд проектов "Нафтагоза" в краткосрочной перспективе. Зима в Киеве может выдаться холодной", — резюмирует он. Что касается политиков в Белом доме, то администрации Байдена, считает дипломат, стоит обратить внимание на ситуацию с подавлением американского бизнеса на Украине.

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