МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Количество предприятий-банкротов в странах Евросоюза от квартала к кварталу только растет, констатирует польское издание NDP. Поляки испугались, что зимой придется мыться в холодной воде

Рост числа банкротов во втором квартале вырос на 8,4 процента по отношению к первому.

Отмечается, что такая ситуация происходит во всех секторах экономики Евросоюза. Лидерами по количеству обанкротившихся предприятий стали отрасли общественного питания и гостиничных услуг: здесь число компаний-банкротов выросло за три месяца на 23,9 процента.

На втором месте — транспортная отрасль и складская логистика — прирост банкротов составил 15,2 процента.

На третьем — образование, здравоохранение и общественная деятельность — количество компаний-банкротов выросло на 10,1 процента.

Отмечается, что если сравнивать второй квартал с "предковидным" четвертым кварталом 2019 года, то ситуация выглядит еще катастрофичнее: в гостиничном бизнесе и общепите рост банкротов составил 82,5 процента, в транспорте и складской логистике — плюс 56,7 процента.

Только в двух секторах европейской экономики за второй квартал текущего 2023 года количество банкротств стало ниже, чем во втором квартале 2019 года: в промышленности — минус 11,5 процента, а в строительстве — минус 2,7 процента.