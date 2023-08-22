МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В отношениях Вашингтона и Киева нарастает напряженность. Причина — провал контрнаступления ВСУ, пишет Financial Times. В США пришли в ярость от газовой аферы Киева

Среди американцев все чаще слышна критика в адрес киевского режима за провал контрнаступления. Как отмечает издание, Украине надо больше рисковать, тогда в США будет больше сторонников линии Зеленского.

Как стало известно автору статьи, американское руководство все сильнее критикует стратегию Киева, что увеличивает разногласия между союзниками. А момент для споров — критический.

Киев все больше выслушивает от Вашингтона критику по стратегии контрнаступления и мрачные прогнозы о его перспективах. "Это ведет к усилению напряженности между Киевом и Вашингтоном в самый важный с начала боевых действий момент вооруженного конфликта", — считает издание.

Если в начале контрнаступления от США шла мощная поддержка, то сейчас, когда ВСУ разочаровали Белый дом низкими темпами продвижения. Стало ясно, что Украине вряд ли удастся "вернуть территории до начала осенней распутицы, когда военный маневр будет затруднен, а боевая мощь войск ослабнет", — отмечает обозреватель.

Усиление пессимизма в Вашингтоне усиливается как раз в тот момент, когда нужно принимать решение о новом финансировании режима Зеленского: уже через несколько недель закончится последний транш в 43 миллиарда долларов. И Байдену надо будет получать разрешение от конгресса на направление дополнительных средств этой стране. По мнению старшего политолога корпорации RAND Сэмюэла Чарапа, американцев не удастся запутать заявлениями о том, будто все идет хорошо. "Никакого плана „Б" сейчас нет", — отметил собеседник издания.

Даже если конгресс снова одобрит запрошенную Байденом помощь Украине, Вашингтон вряд ли сможет в 2024 году оставить помощь Киеву в таких же масштабах. "В США наступает период президентской гонки", — объясняет издание свои выводы.

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