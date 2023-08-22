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2023-08-22T17:38:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230822/841544848.html
Путин отметил успех российских производителей в замещении иностранных
Мировая экономика
Новости
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ПУТИН: РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОПЕРАТИВНО ЗАНИМАЮТ НИШИ УШЕДШИХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ, РФ И ДАЛЕЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ТАК ЖЕ Новость дополняется ПРАЙМ, 22.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПУТИН: РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОПЕРАТИВНО ЗАНИМАЮТ НИШИ УШЕДШИХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ, РФ И ДАЛЕЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ТАК ЖЕ
Новость дополняется