МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Политический отказ Евросоюза от закупок российского газа привел только к росту стоимости этого сырья в регионе. И ситуация с хабом Турции, работы по созданию которого уже вышли на финальную стадию, кардинально ситуацию не изменят, считает азербайджанское издание Haqqin. СМИ сообщили об усилении раскола между США и Украиной

"Попытки Брюсселя на словах отказаться от российского голубого топлива на деле привели лишь к росту его стоимости", — пишет автор статьи.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отчиталась, что до конца августа странам региона удалось заполнить на 90 процентов газовые хранилища, хотя в планах было выйти на эту отметку в октябре. Однако ее заверениям в том, что теперь европейцы смогут не бояться замерзнуть наступающей зимой никто не верит.

"Многие в Европе считают, что ЕС по-прежнему продолжает покупать российский газ только через цепочку посредников, что в итоге обходится ему дороже, чем раньше", — добавляет обозреватель.

Не осталась незамеченной дискуссия в соцсетях о том, российский газ, покупаемый через череду посредников, не перестает быть российским. На фоне сообщений о завершении строительства хаба в Турции этот вопрос приобретает особую актуальность.

Будут ли европейские страны и дальше придерживаться позиции отказа от российского газа в условиях, когда в том числе и это "голубое топливо" будет поставляться прямо к границам Евросоюза — остается большим вопросом. Европейцам в любом случае придется платить больше: ведь поставки СПГ из США, которые являются альтернативой российскому сырью, будут стоить (особенно зимой) еще дороже.