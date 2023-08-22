Haqqin.az: европейцы будут переплачивать за отказ от российского газа и зимой
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Политический отказ Евросоюза от закупок российского газа привел только к росту стоимости этого сырья в регионе. И ситуация с хабом Турции, работы по созданию которого уже вышли на финальную стадию, кардинально ситуацию не изменят, считает азербайджанское издание Haqqin.
"Попытки Брюсселя на словах отказаться от российского голубого топлива на деле привели лишь к росту его стоимости", — пишет автор статьи.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отчиталась, что до конца августа странам региона удалось заполнить на 90 процентов газовые хранилища, хотя в планах было выйти на эту отметку в октябре. Однако ее заверениям в том, что теперь европейцы смогут не бояться замерзнуть наступающей зимой никто не верит.
"Многие в Европе считают, что ЕС по-прежнему продолжает покупать российский газ только через цепочку посредников, что в итоге обходится ему дороже, чем раньше", — добавляет обозреватель.
Не осталась незамеченной дискуссия в соцсетях о том, российский газ, покупаемый через череду посредников, не перестает быть российским. На фоне сообщений о завершении строительства хаба в Турции этот вопрос приобретает особую актуальность.
Будут ли европейские страны и дальше придерживаться позиции отказа от российского газа в условиях, когда в том числе и это "голубое топливо" будет поставляться прямо к границам Евросоюза — остается большим вопросом. Европейцам в любом случае придется платить больше: ведь поставки СПГ из США, которые являются альтернативой российскому сырью, будут стоить (особенно зимой) еще дороже.
https://1prime.ru/world/20230822/841545408.html