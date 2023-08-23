МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россия и Китай договорились о запуске переговоров по актуализации межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, заявил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии 14-го ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия". Китай предложил укрепить сотрудничество бизнес-сообществ стран БРИКС

"Сегодня в нашем активе 79 инвестиционных проектов на 165 миллиардов долларов в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, строительства объектов инфраструктуры, развития сельского хозяйства", — заявил Чернышенко в видеообращении к участникам ЭКСПО.

Он отметил, что "план российско-китайского инвестиционного сотрудничества делает ещё более комфортными условия для работы инвесторов, с китайскими коллегами мы вышли на заключительный этап по его обновлению".

"Мы также договорились о запуске переговоров по актуализации соглашения между правительствами наших стран о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Важно, что в кооперацию вовлечено большинство регионов России и провинций Китая, это мощный стимул для создания новых точек роста и повышения благосостояния наших граждан", — указал он.

В предстоящие дни, добавил вице-премьер, "вы сможете лично убедиться в этом и принять активное участие в наращивании сотрудничества по таким перспективным направлениям, как газ и нефтехимия, транспорт и инфраструктура, зеленая экономика и высокие технологии".

"Видим большие возможности в области устойчивого развития и сокращения выбросов парниковых газов. Россия последовательно реализует климатическую повестку как внутри страны, так и на международной арене", — добавил он.

Чернышенко отметил, что стороны уделяют особое внимание туристическому потенциалу России и Китая. "Уверен, что туризм придаст новый импульс всем направлениям экономического сотрудничества России и Китая, для этого мы запускаем безвизовые групповые поездки", — сказал он.

"Уважаемые друзья, уверен, что день бизнеса России и само ЭКСПО станут важной продуктивной площадкой для наращивания сотрудничества России и Китая, а договоренности, достигнутые сегодня предпринимателями, приведут к ускорению экономического роста и повышению качества жизни в наших странах", — подытожил он.

Четырнадцатое ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия" с 23 по 27 августа проходит в городе Чанчунь китайской северо-восточной провинции Цзилинь.