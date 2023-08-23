МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Начальная партия безвозмездных поставок российского зерна в нуждающиеся страны Африки возможна в ближайшее время, Турция знакома с этим процессом, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по возобновлению зерновой сделки. Польша готова к одностороннему запрету ввоза украинского зерна

Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС во вторник сообщил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются. По его словам, в качестве первого шага Россией принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив, в частности, и бесплатную доставку этих грузов.

"Мы ожидаем, что первая партия реализуется в ближайшее время, это очень важный шаг для продовольственной безопасности нуждающихся стран", — сообщил собеседник агентства.

Он отказался комментировать сообщения об участии Турции и Катара в процессе реализации поставок. "Скажу так, мы (Турция) знакомы с этим процессом. Больше никаких комментариев", — подчеркнул он.

Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, об этом ранее заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.