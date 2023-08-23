МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Турция и ООН разрабатывают предложения для российской стороны по возобновлению зерновой сделки, проблемные моменты остаются, они в основном связаны с банковскими процессами, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе. Источник сообщил о скорой поставке первой партии зерна из России в Африку

Президент России Владимир Путин заявил во вторник о готовности России вернуться к зерновой сделке в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной.

"Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются. Но пока не все идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами. Обсуждения идут", — сообщил собеседник агентства.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.