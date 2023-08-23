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Турция и ООН готовят предложения по зерновой сделке, сообщил источник
Мировая экономика
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Турция и ООН разрабатывают предложения для российской стороны по возобновлению зерновой сделки, проблемные моменты остаются, они в основном связаны с банковскими процессами,... ПРАЙМ, 23.08.2023
новости, сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, турция, оон, предложения, россия, зерновая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Турция и ООН разрабатывают предложения для российской стороны по возобновлению зерновой сделки, проблемные моменты остаются, они в основном связаны с банковскими процессами, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе.
Президент России Владимир Путин заявил во вторник о готовности России вернуться к зерновой сделке в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной.
"Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются. Но пока не все идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами. Обсуждения идут", — сообщил собеседник агентства.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.