МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива, чтобы решить эту проблему планируют увеличить производство обогащенного урана и расширить мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико, передает агентство Блумберг со ссылкой на советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди и главного исполнительного директора американского подразделения Urenco Карен Фили. СМИ сообщили об усилении раскола между США и Украиной

"Мы несем издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива… И не только мы, весь мир", — приводит агентство слова Вадди.

По данным Блумберг, завод Urenco, расположенный на территории американского штата Нью-Мексико, обеспечивает около трети потребности США в обогащенном уране и находится в процессе увеличения производства на 15%.

По словам Фили, запланированное увеличение мощностей на заводе Urenco в Нью-Мексико будет завершено в 2027 году. Она отметила, что в сочетании с наращиванием мощности головного предприятия в Европе этого будет достаточно, чтобы покрыть долю "Росатома" на американском рынке. При этом она не стала раскрывать деталей о том, во сколько могут обойтись принимаемые меры.

"Мы являемся очень разумным решением для США. Увеличения производства Urenco будет достаточно, чтобы покрыть любой дефицит импорта из РФ", — заявила Фили.

При этом бывший заместитель министра энергетики США, а сейчас главный исполнительный директор корпорации по производству обогащенного урана для использования на атомных электростанциях Centrus Energy Дэн Поунман считает, что увеличение мощностей завода Urenco в США на 15% не достаточно для питания мировых ректоров. "Нероссийского обогащения недостаточно, чтобы питать мировые реакторы… Это даже не близко", — приводит агентство слова Поунмана.