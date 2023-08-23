ПЕКИН, 23 авг — ПРАЙМ. Страны БРИКС должны выступать против экономического принуждения и сосредоточиться на деловом сотрудничестве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах

"Страны БРИКС должны быть попутчиками на дороге развития и подъема, выступать против попыток разъединения, экономического принуждения, нужно сосредоточиться на деловом сотрудничестве", — сказал Си Цзиньпин.

По его мнению, стоит особенно сосредоточиться на сотрудничестве в области цифровой экономики, зеленого развития, цепочек поставок для содействия обменам в области экономики, торговли и финансов.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.