МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Самое сердце европейской экономики — промышленный сектор — принял на себя основной удар от наложенных на Россию санкций, пишет китайские издание "Жэньминь жибао". National Interest: американцы уже ведут неформальные переговоры с русскими

Страны региона в результате обратного эффекта от санкций против РФ оказались в тупике. С однйо стороны, Евросоюз уже не может продолжать ужесточать ограничения, но и политической воли скинуть "удавку со своей шеи" в Брюсселе тоже не нашлось. Впрочем, надежд на улучшение экономической ситуации у чиновников Европы тоже не осталось.

Страны Евросоюза, ведомые "большим братом" в лице США, в несколько заходов ввели самые жесткие санкции в отношении России. Сразу несколько иностранных изданий сообщили, что обратный эффект от этих ограничений привел к высокой инфляции в регионе и продолжает давить на экономику.

Европейцы стали чаще выражать свое беспокойство тем, как санкции не лучшим образом сказываются на их жизни. В частности, депутат бундестага Уве Шульц сообщил о заявил, что санкции привели Германию к экономическому спаду и запустили деиндустриализацию.

В заявлении на сайте партии политик отметил, что антироссийские ограничения, введенные правящей элитой ФРГ, ведут страну прямиком к потере промышленности.

Другой эксперт, президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии Штефан Вольф также считает, что экономика страны потеряла конкурентоспособность из-за санкций. Он прогнозирует глубокую рецессию для Германии уже во второй половине текущего 2023 года.

По предварительным данным Евростата, которые были опубликованы 31 июля, ВВП Германии за апрель-июнь оказался нулевым. Это ниже ожиданий рынка в 0,1%. Согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда, в 2023 году экономика государства сократится на 0,3%.

Отдельная проблема — удар по европейским компаниям, которые были вынуждены уйти с российского рынка.

"Самое существенное проявление воздействия антироссийских санкций на страны ЕС — деиндустриализация в регионе", — считает вице-президент и научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Чжан Цзянь.

Европейские страны, такие как Германия и Италия, с вводов санкций на российские энергоресурсы потеряли важные преимущества в области высокотехнологичного производства. Ведь в основе этого превосходства лежал дешевый газ из России.

Некоторые аналитики прогнозируют, что высокотехнологичное производство в ЕС не сможет устоять в санкционной борьбе с Россией. Это приведет к тому, что Европа потеряет статус высокотехнологичного региона и сильного промышленного хаба. И тогда Евросоюзу придется столкнуться не только с вопросом экономического спада, но и с трудностями в достижении "стратегической автономии".