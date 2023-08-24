МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Включение в БРИКС шести новых стран добавит альянсу примерно 5% мирового ВВП, при этом уже через пять лет доля объединения достигнет почти 39% против 28% у "Группы семи", следует из анализа данных МВФ, проведенного РИА Новости. Страны БРИКС выступили за углубление экономического сотрудничества

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что БРИКС пригласил присоединиться Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Их полноценное членство начнется с 1 января 2024 года.

Пять членов БРИКС по итогам прошлого года произвели 31,6% мирового ВВП по паритету покупательной способности, а приглашенные страны — 4,8%, в результате совокупно на них приходилось 36,4%.

Уже по итогам этого года доля альянса вырастет до 36,9%, в основном благодаря его действующим членам. К 2028 году, как ожидается, на расширенный БРИКС будет приходиться 38,6% мирового ВВП по паритету покупательной способности.

В то же время страны "Группы семи" (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) по итогам прошлого года произвели 30,4% мирового ВВП. Уже в этом году их доля опустится ниже 30% впервые как минимум с 1980 года (более ранних данных нет). К 2028 году на эти страны будет приходиться 27,8% ВВП.